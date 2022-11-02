"В военных шахматах мы должны быть на шаг впереди": Ермак об сноровке ВСУ в уничтожении иранских дронов РФ

Украина нашла более дешевый рецепт для уничтожения иранских ударных дворов, которые использует РФ.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Война — шахматная партия. 12 из 13 иранских дронов-камикадзе наши воины сбили за ночь. Россия делала ставку на внезапность применения и дороговизну уничтожения для нас этих "жестянок" средствами ПВО. Но очень быстро были найдены рецепты, основным ингредиентом которых является стрелковое оружие. Сейчас мы активно ведем диалог по поставкам современных ЗРК, над этим работаем каждый день. Мы получим их, потому что некоторые надеются завезти из Ирана ракеты, чтобы продолжить террор нашей страны. В военных шахматах мы должны быть на шаг впереди", — написал Ермак.

Он добавил, что ВПК РФ не способен создавать двигатели для своей техники, потому в России ищут чипы в стиральных машинках.

"Военная машина россии становится зависимой от подсанкционного Ирана и остатков советских танков, которые им помогает ремонтировать один сосед. Пока мы делаем возможное и невозможное для ускорения поставок нам современных вооружений, Президент предлагает создать "энергетический Рамштайн". Мы сохраним энергетику, несмотря на мечты врага нас уничтожить", – резюмировал руководитель Офиса президента.

Напомним, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак пообщался с известным голливудским актером Беном Аффлеком. Он поблагодарил звезду за поддержку и пригласил в Украину.

Ранее Андрей Ермак отреагировал на массированную ракетную атаку РФ по городам Украины утром 31 октября. Так он заявил, что Россия тратит бюджеты целых отдельных регионов в России, чтобы нанести разрушения инфраструктуре Украины.

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