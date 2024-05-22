В Волчанске оккупанты ударили по автомобилю полицейских во время эвакуации (видео)

Российские кафиры обстреляли автомобиль полиции во время эвакуации из Волчанска. Один милиционер погиб, еще один получил ранения.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава МВД Игорь Клименко.

Как стало известно, военные преступники РФ ударили по автомобилю полиции FPV-дроном. В этот момент в авто находились двое сотрудников полиции, которые ехали спасать гражданских.

"Вражеские беспилотники кружат постоянно. Опасность эвакуационных групп полиции остается стабильно высокой. Но полицейские продолжают вывозить людей из-под обстрелов. Спасают, несмотря на риски для собственной жизни и здоровья. Это самопожертвование нужно помнить всегда", — рассказал Клименко.

Оккупанты ударили в Волчанске по автомобилю полицейских во время эвакуации

Напомним, что СБУ задержала информатора российского ГРУ – местного предпринимателя, который готовил захват Волчанска в Харьковской области.

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