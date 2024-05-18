В Волчанске под обстрел попали автомобили с гражданскими: двое погибших, двое раненых

Четыре мирных жителя, пытавшихся выехать из Волчанска попали под вражеский обстрел.

В Волчанске на Харьковщине авто с гражданскими, пытавшимися покинуть город, попало под российский обстрел. В результате атаки два человека погибли, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

16 мая четыре мирных жителя пытались на авто выехать из Волчанска. По дороге по городу они попали под вражеский обстрел. 70-летний водитель автомобиля и 83-летняя пассажирка погибли на месте. Жена водителя и пассажир получили ранения.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее пограничники показали эксклюзивные кадры боев за Волчанск. Также мы писали, что в городе россияне расстреливают местных жителей, которые отказываются выполнять их приказы.

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