В Волновахе пьяный оккупант устроил смертельное ДТП – скончалась местная коллаборантка

Женщина скончалась в результате аварии с бензовозом.

Во временно оккупированной Волновахе Донецкой области местная коллаборантка Елена Кириченко, которая была "главным бухгалтером МВД", погибла в результате аварии. В ее машину врезался бензовоз под управлением пьяного русского военного.

Об этом пишет ASTRA со ссылкой на оккупационную "полицию".

Авария произошла вечером 9 ноября. Колаборантка, которую оккупанты назначили "главним бухгалтером МВД", ехала на легковом авто "Славута" – ее машину протаранил КАМАЗ, женщина не выжила.

За рулем бензовоза находился военный из Приморского края РФ Александр Ситчихин. По версии "полиции" солдат протаранил автомобиль Кириченко, которая ехала впереди КАМАЗа.

Напомним, в Крыму произошла жуткая авария с участием военного КАМАЗа – она унесла жизни 5 человек.

Читайте также: