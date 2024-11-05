В Запорожской области подросток стрелял в собаку и публиковал издевательства в Сеть

С парнем и его родителями общаются ювенальные полицейские.

В Запорожской области, несовершеннолетний парень издевался над бездомным животным. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

4 ноября во время мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили видео, на котором несовершеннолетний парень стреляет из пневматического ружья в бездомную собаку.

"Работники отделения №2 (Вольнянск) Запорожского райуправления полиции установили личность "стрелка" – им оказался ученик 9 класса местной школы", – говорится в сообщении.

Сведения о происшествии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 299 УКУ – Жестокое обращение с животными.

Также на родителей составлен протокол на основании ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей) КУоАП.

Напомним, хаски, гулявший с хозяином в городском парке, напал на черного лебедя.

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