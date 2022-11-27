В Вольнянске похоронили младенца, ставшего жертвой российской ракетного удара

В Вольнянске, что в Запорожской области, простились с мальчиком, которому было всего два дня от рождения.
Младенец погиб в результате попадания российской ракеты в родильное отделение местной больницы. Мать маленького ребенка осталась жива.
Об этом сообщает местное издание ПИК в сообщении в Telegram-канале.
"В Вольнянске похоронили двухдневного младенца, которого россияне убили ракетой", — говорится в сообщении.
Напомним, что в ночь на 23 ноября российские кафиры продолжили обстрелы. Они обстреляли огромными ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы в Запорожье. В это время погиб младенец, который прожил всего два дня.
Позже ВСУ отомстили российским оккупантам за убийство младенца в Запорожье. Силы обороны уничтожили установку С-300, которой россияне обстреляли роддом.
Также ранее сообщалось, что оккупанты атаковали пригород Запорожья. Ракеты попали рядом с больницей. К счастью, люди не пострадали, но здание получило повреждения.
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