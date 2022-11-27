Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Вольнянске похоронили младенца, ставшего жертвой российской ракетного удара

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
4155
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Вольнянске похоронили младенца, ставшего жертвой российской ракетного удара

Фото: pixabay.com

В Вольнянске, что в Запорожской области, простились с мальчиком, которому было всего два дня от рождения.

Младенец погиб в результате попадания российской ракеты в родильное отделение местной больницы. Мать маленького ребенка осталась жива.

Об этом сообщает местное издание ПИК в сообщении в Telegram-канале.

"В Вольнянске похоронили двухдневного младенца, которого россияне убили ракетой", — говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 23 ноября российские кафиры продолжили обстрелы. Они обстреляли огромными ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы в Запорожье. В это время погиб младенец, который прожил всего два дня.

Позже ВСУ отомстили российским оккупантам за убийство младенца в Запорожье. Силы обороны уничтожили установку С-300, которой россияне обстреляли роддом.

Также ранее сообщалось, что оккупанты атаковали пригород Запорожья. Ракеты попали рядом с больницей. К счастью, люди не пострадали, но здание получило повреждения.

Читайте также:

Подробности обстрела роддома, где россияне убили двухдневного младенца

Подробности обстрела роддома, где россияне убили двухдневного младенца

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
4155
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация