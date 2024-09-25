В Волынском ТЦК обустроят место для общения военнообязанных с адвокатами

Из-за жалоб и замечаний в Волынском областном ТЦК определили место для общения адвокатов и военнообязанных.

В Волынском ТЦК и СП (Территориальный центр комплектования и социальной поддержки) будет создано специальное место для проведения встреч между адвокатами и военнообязанными.

Об этом сообщила Национальная ассоциация адвокатов Украины.

Там отметили, что такое решение военное командование приняло после совещания с представителями Национальной ассоциации адвокатов Украины. В Волынском ТЦК считают, что такая практика будет иметь положительный опыт реализации.

Напомним, недавно в этом ТЦК заявляли, что адвокаты не должны вмешиваться в процессы мобилизации и прохождения военно-врачебной комиссии. Это заявление прокомментировали у Уполномоченного ВР по правам человека и НААУ. Кроме этого, НААУ подготовила и направила обращение к Министру обороны Украины и Командующему Сухопутными войсками ВСУ по защите прав адвокатов.

В ответ Волынский ТЦК заявил, что не ставил своей целью никоим образом ограничивать права адвокатов или лишать граждан конституционного права на правовую защиту.

"Мы полностью разделяем ваше беспокойство относительно возможных неправомерных толкований текста, которые могли привести к впечатлению, что Волынский ОТЦК и СП преследуют цель дискредитировать адвокатов и адвокатское сообщество в целом", — говорится в ответе.

Там также отметили, что "высоко ценят роль защитников конституционных прав граждан Украины и ни в коем случае не поддерживают никаких действий, которые могли бы привести к маргинализации адвокатуры или ограничению ее законных прав и обязанностей".

Также в ТЦК заверили, что полностью осознают значение права помощи для граждан и не имели целью вызвать сомнения в ее важности.

"Мы понимаем, что адвокаты играют важную роль в защите прав граждан, и мобилизационный процесс, как и любая другая государственная процедура, должен происходить с соблюдением законных прав и свобод граждан. Со своей стороны мы готовы способствовать построению конструктивного диалога с представителями адвокатуры". и уверены, что вместе сможем избежать недоразумений в будущем", — говорится в письме.

Напомним, ранее юрист Арина Швец объясняла, имеет ли право ТЦК задерживать людей на улицах.

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