В Волынской области из семьи из-за избиения отцом изъяли мальчика

Ребенок находится в больнице.
В Нововолынске Волынской области из-за физического насилия у отца забрали сына. Такое решение было принято на заседании исполкома.
Об этом сообщается на сайте Нововолынского горсовета.
В Нововолынске в горсовете приняли решение о немедленном отнятии ребенка у отца из-за того, что тот его избил.
"9 ноября в службу по делам детей поступило обращение о совершении насилия в семье. Специалисты службы, проанализировав ситуацию, приняли решение, что малолетнему опасно находиться с отцом", — говорится в сообщении пресс-службы горсовета.
Сейчас ребенок находится в больнице.
Напомним, что в Сумской области после ссоры двух друзей один из них скончался в результате избиения. Правоохранители открыли уголовное производство.
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