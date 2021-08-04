В Волынской области мужчина напился яда от жуков, чтобы жена не ехала на заработки за границу

В Волынской области мужчина напился яда от жуков, чтобы жена не ехала на заработки за границу

Шантажиста забрала скорая и доставила в реанимацию.

В Волынской области мужчина пытался остановить жену, которая собиралась на заработки за границу, любым способом. Чтобы не дать ей уехать, он напился яда от жуков.

Об этом сообщает "Волынь".

Инцидент произошел в Горохове Волынской области. 46-летний мужчина не хотел, чтобы его жена уехала за границу на заработки, поэтому решил ее оставить дома в опасный способ. Мужчина напился яда от вредителей и попал в больницу.

Мужчину доставили в реанимационное отделение КП "Гороховская многопрофильная больница" в тяжелом состоянии. Медикам удалось "откачать" мужчину. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Подействовал ли он таким образом на жену, чтобы она осталась в Украине, не сообщается.

Напомним, что в Мелитополе Запорожской области мужчина переехал жену на авто и уехал, оставив ее умирать. Горожанина задержала полиция, объявив спецоперацию "Перехват".

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