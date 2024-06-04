В Волынской области водитель буса не справился с управлением: пострадали подростки (фото)

В Волынской области произошло серьезное ДТП, в котором сразу пострадали семь человек, в том числе пятеро подростков. Предварительно водитель Mercedes Sprinter не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Волынской области.

Как стало известно, авария произошла 4 июня около 00.40 возле села Кунка Гайсинского района. Предварительно водитель Mercedes Sprinter, осуществлявший нерегулярные пассажирские перевозки, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В салоне находилось 17 детей от семи до 17 лет и пять взрослых. Группа возвращалась с экскурсии.

“За медицинской помощью обратилось семь пассажиров, из которых пять подростков 16 и 17 лет, из них один госпитализирован. Другим участникам ДТП оказана медицинская помощь и отпущена домой. Водитель осведомлен — он трезв. Транспортное средство помещено на арестплощадку. По факту происшествия открыто уголовное производство, предусмотренное ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. За такое правонарушение предусмотрено наказание – до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет”, — рассказали в полиции области.

Напомним, что в Хмельнитчине водитель насмерть сбил 15-летнего подростка и скрылся.

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