В Волынской области застрелился 28-летний полицейский

Причины такого поступка пока неизвестны.

В Ковеле Волынской области застрелился полицейский. Мужчину нашли в туалете.

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Об этом сообщает "Конкурент".

Событие произошло сегодня, 29 ноября, около 12:00 на улице Драгоманова в Ковеле.



Известно, что мужчина вышел в туалет. Через некоторое время оттуда раздался выстрел.

Очевидцы вызвали скорую. Медики оперативно прибыли на место происшествия, но только констатировали смерть правоохранителя.

В обстоятельствах происшествия будут разбираться правоохранительные органы.

Напомним, что Черниговской области во время охоты был ранен мужчина, который оказался сотрудником патрульной полиции. Он скончался в больнице.

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