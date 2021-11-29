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В Волынской области застрелился 28-летний полицейский

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В Волынской области застрелился 28-летний полицейский

Фото: facebook.com/policesumy

Причины такого поступка пока неизвестны.

В Ковеле Волынской области застрелился полицейский. Мужчину нашли в туалете.

Об этом сообщает "Конкурент".

Событие произошло сегодня, 29 ноября, около 12:00 на улице Драгоманова в Ковеле.

Известно, что мужчина вышел в туалет. Через некоторое время оттуда раздался выстрел.

Очевидцы вызвали скорую. Медики оперативно прибыли на место происшествия, но только констатировали смерть правоохранителя.

В обстоятельствах происшествия будут разбираться правоохранительные органы.

Напомним, что Черниговской области во время охоты был ранен мужчина, который оказался сотрудником патрульной полиции. Он скончался в больнице.

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