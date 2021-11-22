В Волынской области женщина набралась кредитов на своего бывшего, а чтобы не платить, решила его "убрать"

В Волынской области женщина набралась кредитов на своего бывшего, а чтобы не платить, решила его "убрать"

Жизнь своего экса женщина оценила в 10 тысяч гривен.

В Волынской области женщина заказала убийство мужа. Следователи завершили досудебное расследование по этому факту и направили обвинительный акт в суд.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Волынской области.

Злоумышленнице грозит до 15 лет лишения свободы.

Так, в июле этого года 36-летняя жительница района Ковеля заказала своего бывшего мужа. Женщина, используя личные документы мужчины, набралась на него кредитов, а чтобы их не возвращать, решила мужчину убить. Для этого она подыскала исполнителя, а жизнь экс-мужа оценила в 10 тысяч гривен.

Правоохранители инсценировали убийство и организовали встречу заказчика с "потенциальным киллером", во время которой заказчица получила доказательства убийства бывшего мужа.

"Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили ей о подозрении в организации законченного покушения на убийство, совершенное по заказу (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного) кодекса Украины)", — сообщили в полиции.

Досудебное расследование завершено. Уголовное производство по обвинительному акту было направлено в суд.

Напомним, что в Одессе предприниматель, имевший бизнес на рынке, заказал конкурента. Оценил его жизнь в сто тысяч гривен.

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