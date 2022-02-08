В ВОО "Гідність нації" заявили о формировании партизанской сети

Активисты всеукраинского патриотического движения "Гідність нації" заявили о создании в Украине партизанской сети для сопротивления агрессии со стороны России и призвали других граждан присоединяться к этому движению.

Об этом говорится в сообщении организации на странице Facebook.

Решение о создании движения и призыве к присоединению приняли на ІІІ общем съезде накануне, 6 февраля на полигоне Национальной гвардии возле Ивано-Франковска.

"Для участников мероприятия подготовили и специальные учения: базовая техника безопасности обращения с оружием, основы медицинской помощи, ведение боя малыми группами. Более 1000 участников из 13-ти областей Украины прошли обучение и уверяют – в случае необходимости готовы защищать Украину", - говорится в сообщении.

Глава ВОО "Гідність нації" Вадим Кудияров рассказал, что его единомышленники сплоченно работают уже несколько лет. Такие учения для них – не в новинку. Но сейчас наблюдают тенденцию к тому, что все больше людей готовы приобщаться к организации. Соответственно, для новых участников такая военная подготовка чрезвычайно важна, отмечают в организации.

"Мы открываем набор в своеобразное партизанское движение, ведь видим, что в этом действительно есть необходимость. Создание закрытой сети грамотно подготовленных бойцов позволит украинским войскам значительно усилить свои позиции, в том числе, и в борьбе со спецслужбами РФ, которые, знаем, активно работают на территории Украины. Мы же готовы делать все для того, чтобы не дать антигосударственным силам разрушить нашу страну!", – заявил Вадим Кудияров.

Гибридная война оставляет России много возможностей для воздействия и без прямого вторжения, убеждены в организации. "Олигархи – основные партнеры агрессора и губительный элемент для нашего государства, и они также ощутят сопротивление", - добавляют авторы сообщения.

По данным ВОО, инструкторами для добровольцев на съезде выступили общественные деятели, военные медики, опытные офицеры и ветераны АТО/ООС. Среди них и Андрей Пастушенко (позывной "Седой") – заместитель командира батальона ОУН.

"Видим, сколько лет в Украине идет война. Несмотря на то, что за это время наша армия стала в разы лучше, мы видим, что вопрос нашей обороноспособности не теряет своей актуальности. Добровольцы должны быть готовы к тому, что их помощь понадобится. Кроме этого, если активная молодежь, как здесь, в "Гідності нації" демонстрирует свою активность, то это становится своеобразным сигналом и для некоторых представителей власти, которые думают, что народ не обращает внимания на их деятельность", – говорит Андрей Пастушенко, которого цитирует сообщение.

В сообщении также отмечается, что Кудияров, как глава организации, принял торжественную присягу от молодежи и отметил, что патриотическое движение продолжает набор активных граждан в свои ряды. "Мы открыто приглашаем всех сознательных украинцев присоединиться к нашей инициативе, получить начальную военную и домедицинскую подготовку, а также при желании присоединиться к программе подготовки профессиональных диверсионных групп в составе боевых частей партизанского движения", – отметил Кудияров.