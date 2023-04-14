В Вооруженных силах оценили вероятность российских ударов на Пасху

Армия Российской Федерации может готовить удары по Украине на Пасхальные праздники. Кроме того, возможны провокации и в первые дни мая.

Об этом во время телемарафона заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По словам представителя ВСУ, следует быть готовыми к возможным вражеским атакам. Игнат просит украинцев соблюдать сигналы воздушной тревоги. В свою очередь, подчеркнул он, "воздушные силы будут делать все для того, чтобы минимизировать эти угрозы".

"Могут быть (обстрелы — Ред.). Сложно сказать. Нам их духовность прекрасно поняла. Мы видим, какие их попы враждебного, ФСБшного патриархата освятили эту войну еще с 2014 года, так как использовали их храмы в Крыму и на Востоке нашей страны" "Поэтому ничего святого у этих людей нет. Они, возможно, могут совершить разные провокации и на эти праздники, и впереди их скрепы первомайские", — высказался Игнат.

Напомним, СБУ призвала украинцев накануне Пасхи не посещать массовые собрания и соблюдать средства безопасности. Отмечается, что Служба работает над тем, чтобы нейтрализовать влияние окупантов на церковную среду и не дать РФ хотя бы минимальной возможности использовать религиозный вопрос для достижения собственных целей.

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