В Вооруженных Силах Украины предупредили о фейковых "официальных" страницах

В частности, в Twitter уже появилась фейковая страница ВСУ.
В Вооруженных Силах Украины предупредили о фейковых, якобы, "официальных" страницах украинской армии.
Одну из таких страниц уже обнаружили в Twitter.
Об этом сообщает пресс-служба управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.
"Внимание! В Twitter появилась фейковая страница Вооруженных Сил Украины. Будьте бдительны! Доверяйте только официальным источникам информации", - пишет пресс-служба управления стратегических коммуникаций ВСУ.
Напомним, командование российских оккупационных войск размещает артиллерию и бронетехнику среди жилых домов в Донбассе и оттуда обстреливает наши мирные населенные пункты. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
"Это поведение преступников, которые провоцируют нас на ошибки. Враг прекрасно знает, что у нас есть все основания отвечать, согласно ст. 51 Устава ООН. И мы не оставляем действия оккупационных войск безнаказанными", — отметил он.
Резников подчеркнул, что гордится тем, как наши военные сейчас держат этот удар.
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