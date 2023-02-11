В воскресенье, 12 февраля, в Киеве и десяти областях не будут выключать свет (список)

Впрочем, в случае перегрузки сетей могут быть ограничения, согласно стабилизационным графикам.

Из-за улучшения ситуации в энергосистеме в некоторых областях 12 февраля не будут вводить графики отключения света.

Об этом сообщает ДТЭК и операторы систем распределения (ОСР).

Согласно сообщению ДТЭК, на протяжении всего дня свет не будет выключаться в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

"На следующий день "Укрэнерго" не предоставлял ограничения потребления электроэнергии. Это позволяет завтра не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях", — отметили в компании.

Также не будут действовать графики отключения в:

Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Сумской, Черновицкой, Полтавской, Запорожской области.

Впрочем, в энергетической компании "Укрнерго" предупреждают, что в случае перегрузки сетей могут быть ограничения, согласно стабилизационным графикам.

В Украине улучшается ситуация со светом

11 февраля в Минэнерго сообщили, что Украина вернула в работу два энергоблока на Ровенской АЭС. Это позволит уменьшить дефицит генерации электроэнергии. По словам министра энергетики Германа Галущенко, дефицит генерации наряду с проблемами в передаче электроэнергии являются основными двумя причинами с точки зрения ограничения подачи электричества для потребления.

На днях министр энергетики Герман Галущенко считает, что весной ситуация с электроэнергией может улучшиться из-за потепления. Однако будут ли действовать графики отключений света, будет зависеть от действий России.

Напомним, на следующей неделе в областях не будут выключать свет из-за замеров электроэнергии. Просмотреть график можно по этой ссылке.

Александр Харченко: импорт электроэнергии, графики отключений, платежки

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