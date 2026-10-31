В воскресенье свет будут выключать почти целый день: "Укрэнерго" объявило графики на 1 ноября

Отключение света в Украине 1 ноября

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В воскресенье, 1 ноября, в части регионов Украины продолжат действовать ограничение потребления электроэнергии. Графики охватят почти весь день, а бытовых потребителей предупредили об отключении в объеме от 1,5 до 2,5 очереди.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

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Какие графики отключения света будут действовать 1 ноября

По информации энергетиков, ограничения будут введены для двух категорий потребителей:

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Для промышленности: графики ограничения мощности будут действовать с 06:00 до 23:59.

Для всех категорий потребителей: графики почасовых отключений будут применяться с 06:00 до 23:59. Объем ограничений будет составлять от 1,5 до 2,5 очереди.

Причиной ограничений послужили последствия массированных российских атак на энергетические объекты. В «Укрэнерго» предостерегают, что ситуация в энергосистеме может изменяться в зависимости от последствий обстрелов.

Конкретное время обесточения зависит от региона и очереди. Поэтому актуальные графики для своего адреса следует проверять на официальных страницах местных операторов систем распределения — облэнерго.

Энергетики также призывают украинцев экономно использовать электроэнергию, когда ее подают по графику.

«Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее бережно!» — отметили в компании.

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Российские атаки на энергосистему — где возникли самые сложные ситуации

В ночь на 31 октября российские войска повторно атаковали энергетические объекты Днепропетровщины. Под удар попали два объекта ДТЭК, в том числе тот, который энергетики почти двое суток восстанавливали после предварительного обстрела. Из-за повреждений значительная часть Днепра и Каменского осталась без света, а также обесточены были жители Днепровского и Новомосковского районов.

Восстановительные работы продолжаются круглосуточно, однако возврат электроэнергии в часть Днепра может затянуться. Аварийная служба предупредила, что жителям нескольких крупных районов придется ждать света до начала следующей недели. Ситуацию усложняет то, что россияне повторно повредили оборудование, которое недавно удалось восстановить.

Сложной остается и ситуация в столице. 31 октября в отдельных районах Киева электроэнергию могли подавать всего на полтора часа в течение суток. Причиной стали новые попадания российских дронов по энергетическим объектам, в том числе подстанциям и ТЭЦ. Из-за критической ситуации с электроснабжением энергетики пытаются удержать систему в пределах графиков, чтобы не переходить к экстренным обесточениям.

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