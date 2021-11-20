В воскресенье в некоторых регионах ожидается мокрый снег: прогноз погоды в Украине на 21 ноября

В воскресенье в некоторых регионах ожидается мокрый снег: прогноз погоды в Украине на 21 ноября

Также синоптики предупреждают о порывистом ветре.

В воскресенье, 21 ноября, в Украине будет преимущественно сухая погода, однако в некоторых областях ожидается мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране будет без осадков, лишь днем в Черниговской и Сумской областях ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, кроме юга, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, местами в центральных и восточных областях ночью около 0°, днем 7-12° тепла (на востоке 3-8°).

В Киеве 21 ноября ожидается переменная облачность, однако будет сухо. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 9-11°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, в ноябре выпадет снег и ударит мороз.

Читайте также: