В восьми областях – аварийные отключения света: где нет электроэнергии (список)

По информации "Укрэнерго", обесточены 282 населенных пункта.
По состоянию на утро воскресенья, 5 ноября, в ряде областей произошли аварийные отключения света из-за неблагоприятных погодных условий. Электроэнергии частично отсутствует в восьми регионах.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
По информации "Укрэнерго", обесточены 282 населенных пункта в 8 областях:
- Киевская – 77,
- Черниговская – 77,
- Одесская – 51,
- Сумская – 27,
- Полтавская – 21,
- Хмельницкая – 13,
- Днепропетровская – 10,
- Житомирская – 6.
Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин добавил, что на территории области без света остались 5455 абонентов.
"В результате ухудшения погодных условий с ночи без электроснабжения остались 5455 абонентов. Аварийные бригады работали в Гадячской, Шишацкой и Полтавской общинах. Задействованы три бригады энергетиков", — говорится в сообщении.
Спасатели отмечают, что к восстановлению привлечены бригады облэнерго.
Напомним, в Киеве зафиксирован рекорд максимальной скорости ветра.
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