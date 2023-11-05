В восьми областях – аварийные отключения света: где нет электроэнергии (список)

По состоянию на утро воскресенья, 5 ноября, в ряде областей произошли аварийные отключения света из-за неблагоприятных погодных условий. Электроэнергии частично отсутствует в восьми регионах.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

По информации "Укрэнерго", обесточены 282 населенных пункта в 8 областях:

Киевская – 77,

Черниговская – 77,

Одесская – 51,

Сумская – 27,

Полтавская – 21,

Хмельницкая – 13,

Днепропетровская – 10,

Житомирская – 6.

Где нет света 5 ноября 2023 / Фото: ГСЧС Украины

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин добавил, что на территории области без света остались 5455 абонентов.

"В результате ухудшения погодных условий с ночи без электроснабжения остались 5455 абонентов. Аварийные бригады работали в Гадячской, Шишацкой и Полтавской общинах. Задействованы три бригады энергетиков", — говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что к восстановлению привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в Киеве зафиксирован рекорд максимальной скорости ветра.

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