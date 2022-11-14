В восьми областях Украины 15 ноября будут выключать свет: где и сколько времени не будет электричества (график)

Выключать свет будут по плановым графикам.
Во вторник, 15 ноября, с 00:00 до 01:00 и с 05:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения в Киеве и семи регионах. Ограничения будут действовать в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
В других областях Украины отключения не прогнозируются. В энергетической компании украинцев призывали к сознательному потреблению электроэнергии.
"Пожалуйста, не оставляйте привычки сознательно относиться к потреблению электроэнергии. Особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления! Это помогает не допускать перегрузки электросетей и быстрее восстанавливать поврежденные энергообъекты", — напомнили в "Укрэнерго".
Ремонтные бригады проводят восстановительные работы круглосуточно, чтобы у украинцев было светло.
Графики отключения света в Украине:
Для просмотра графика отключения в вашем городе или области нажмите на ваш регион.
- Киев
- Киевская область
- Харьков
- Одесса
- Львов
- Херсон
- Винница
- Запорожье
- Чернигов
- Ужгород
- Полтава
- Хмельницкий
- Луцк
- Тернополь
- Кропивницкий
- Житомир
- Сумы
- Черкассы
- Николаев
- Черновцы
- Ровно
- Ивано-Франковск
По информации разведки, ракетный террор России будет продолжаться и дальше. Такими действиями россияне пытаются дестабилизировать ситуацию в Украине и распространить панику среди гражданских.
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