В восьми областях Украины будут выключать электричество 13 ноября: детали

Плановые отключения электроэнергии 13 ноября ожидаются в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Отключение света будет действовать с 00:00 до 24:00.

В других областях Украины отключения не прогнозируются.

"Должны заметить, что любые ограничения потребления электроэнергии являются следствием повреждения части энергосистемы российскими ракетами и дронами", — пояснили в "Укрэнерго".

Там добавили, что ремонтные бригады работают круглосуточно, но для восстановления высокотехнологичного оборудования нужно время. Поэтому энергетики призывали дальше сознательно относиться к потреблению электроэнергии – особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления.

Напомним, без новых атак со стороны России зимой в Украине будут продолжаться постоянные отключения света, однако это не перерастет в тотальный коллапс. Такую оценку дал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

В то же время в Киеве может возрасти продолжительность отключений света из-за наступления холодов, предупредил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

В случае отключений электроэнергии читайте в материале ТСН.ua, какими альтернативными источниками освещения можно воспользоваться в квартире.

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