В войну с больным младенцем: как военная заставила себя эвакуироваться и жить ради ребенка

Нина из села Летки Броварского района Киевской области. 5 лет подряд, с 2014 по 2019 год, она участвовала в боевых действиях, защищая нашу страну.

А в феврале 2022 года уже была в роли мамы, которая не могла не спасать свою маленькую дочь.

“Мне казалось, что если я уеду из дома – это как сдамся врагу. Но мы с 17 людьми прятались в подвале, еды и лекарства становилось все меньше, поэтому в один день я поняла: если хочу уберечь ребенка — должен ехать”, — рассказывает Нина.

Решение об эвакуации приняли тогда, когда русские войска были уже рядом — под Броварами, и пришлось спасать заболевшую маленькую Яринку.

“Мне повезло, что я кормила грудью и всегда могла покормить ребенка и успокоить его. Во время болезни единственное, что соглашалась есть Яринка, было грудное молоко. Грудное вскармливание также стало спасением в изнурительной дороге на поезде во Львов”, – рассказывает Нина.

Трудная история, от которой у вас обратятся слезы — в видео:

Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.

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