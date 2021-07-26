В ВОЗ спрогнозировали, когда в Украине начнется новая волна COVID-19

В ВОЗ спрогнозировали, когда в Украине начнется новая волна COVID-19

По словам Хабихта, сейчас удачное время вакцинироваться, пока штамм "Дельта" еще широко не распространился в стране.

Количество больных коронавирусом начнет увеличиваться в конце августа — начале сентября. Новая вспышка вызовет вирус штамма "Дельта".

Об этом в интервью рассказал глава Бюро ВОЗ в Украине, доктор Ярно Хабихт. По его словам точную дату начала новой волны спрогнозировать трудно, пишет УНИАН.

"Учитывая имеющиеся данные, широкое распространение "Дельта", меры общественного здравоохранения и социальные мероприятия, охват вакцинацией и другие параметры, прогнозируем, что случаи инфицирования и госпитализации начнут рецидивировать в конце августа — начале сентября и продлятся до зимы, в зависимости от действий правительства и расширения масштабов вакцинации, — отметил Хабихт.

Он отметил, сейчас удачное время вакцинироваться, пока штамм "Дельта" еще широко не распространился в стране.

Напомним:

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