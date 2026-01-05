В воздухе до 10 бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160: мониторы предупреждают о возможных ракетных запусках

Ту-160 / © Википедия

Россия подняла на воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. По данным мониторинговых каналов, самолеты вылетели с аэродромов на Дальнем Востоке, в том числе из аэродрома «Украинка». Также не исключается присоединение бортов с аэродрома Оленья.

В общей сложности в воздухе может находиться до 10 самолетов типа «Ту». В случае, если вылет боевым, выход бомбардировщиков на пусковые рубежи ожидается ориентировочно между 05:00 и 05:30.

По оценкам мониторов, возможные пуски крылатых ракет могут произойти в промежутке с 05:00 до 06:00. В случае пусков ракеты могут появиться в воздушном пространстве Украины с 06:00 до 07:00.

Информация о количестве бортов и возможных целях уточняется. Мониторинговые каналы призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.