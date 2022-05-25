В воздухе Киева в течение недели фиксировали повышенное содержание вредных веществ: где именно их обнаружили

В воздухе Киева в течение недели фиксировали повышенное содержание вредных веществ: где именно их обнаружили

В Киеве на прошлой неделе в течение 6 дней фиксировали в воздухе повышенное содержание диоксида азота, формальдегида и взвешенных веществ.

Наблюдения проводились с 16 по 21 мая 2022 года.

Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Так, по данным наблюдений на стационарных постах обсерватории, в воздухе Киева было зафиксировано превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций:

взвешенных веществ – в 1,0-1,2 раза на площадях Бессарабской и Победы, проспекте Победы, на улице Каунасской;

– в 1,0-1,2 раза на площадях Бессарабской и Победы, проспекте Победы, на улице Каунасской; диоксида азота – в 6,1 раза на площади Победы; в 4,2-5,3 раза на проспектах Победы и Оболонском, улицах Попудренко, Каунасской и Инженера Бородина; в 3,2-3,9 раза на площадях Бессарабской и Демеевской, в районе Гидропарка, бульваре Леси Украинки, улицах Академика Стражеско, Довженко и Семена Скляренко, за исключением проспекта Науки, 37 (в районе метеомплощадки), где превышений не наблюдается;

– в 6,1 раза на площади Победы; в 4,2-5,3 раза на проспектах Победы и Оболонском, улицах Попудренко, Каунасской и Инженера Бородина; в 3,2-3,9 раза на площадях Бессарабской и Демеевской, в районе Гидропарка, бульваре Леси Украинки, улицах Академика Стражеско, Довженко и Семена Скляренко, за исключением проспекта Науки, 37 (в районе метеомплощадки), где превышений не наблюдается; формальдегида – в 5,4-5,7 раза на улицах Довженко и Попудренко; в 3,1-3,7 раза на площадях Победы и Демеевской, на улице Скляренко; в 1,1-2,8 раза на Бессарабской площади, бульваре Леси Украинки, в районе Гидропарка, проспектах Победы, Оболонском и Науке, улицах Каунасской и Академика Стражеско.

Всего на 16 стационарных постах обсерватории с 16 по 21 мая 2022 было отобрано и проанализировано 1612 проб атмосферного воздуха.

"По сравнению с предыдущей неделей уровень загрязнения оксидом углерода снизился; взвешенными веществами, диоксидом азота и формальдегидом – повысился. Содержание диоксида серы не изменилось", — подытожили в обсерватории.

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