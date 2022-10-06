В воздухе Киева зафиксировали превышение в 5 раз допустимой нормы ядовитых газов: где именно их обнаружили

В обстерватории говорят, что характер погоды не будет способствовать рассеиванию вредных примесей в атмосфере.

С 26 сентября по 1 октября 2022 в воздухе Киева зафиксировали превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций диоксида азота в 5 раз и формальдегида в 3,3 раза.

Об этом сообщается в еженедельном отчете о загрязнении воздуха от Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В целом по сравнению с предыдущей неделей повысился уровень загрязнения диоксидом азота, формальдегидом и оксидом углерода. Содержимое других примесей почти не изменилось.

По данным обсерватории в воздухе Киева отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций:

взвешенными веществами – в 1,1 раза на Бессарабской площади, проспекте Победы (район метро Святошино), улице Каунасской;

– в 1,1 раза на Бессарабской площади, проспекте Победы (район метро Святошино), улице Каунасской; оксидом углерода – в 1,7 раза 30 сентября на улице Академика Стражеско (пересечение с бульваром Вацлава Гавела), в 1,0-1,3 раза на площадях Бессарабской и Демеевской, проспекте Победы;

– в 1,7 раза 30 сентября на улице Академика Стражеско (пересечение с бульваром Вацлава Гавела), в 1,0-1,3 раза на площадях Бессарабской и Демеевской, проспекте Победы; диоксидом азота в 4,0-5,0 раза 1 октября на площади Победы и улицы Каунасской; в 1,4 -2,8 раза на площадях Демеевской и Бессарабской, Оболонском проспекте, бульваре Леси Украинки, в районе Гидропарка, улицах Каунасской, Академика Стражеско, Довженко, Попудренко и Инженера Бородина, за исключением проспекта Науки, 37 (в районе метеомплощадки обсерватории), где превышений не наблюдалось;

в 4,0-5,0 раза 1 октября на площади Победы и улицы Каунасской; в 1,4 -2,8 раза на площадях Демеевской и Бессарабской, Оболонском проспекте, бульваре Леси Украинки, в районе Гидропарка, улицах Каунасской, Академика Стражеско, Довженко, Попудренко и Инженера Бородина, за исключением проспекта Науки, 37 (в районе метеомплощадки обсерватории), где превышений не наблюдалось; формальдегидом – в 1,8-3,3 раза на площадях Демеевской, Бессарабской и Победы, проспектах Победы, Науки и Оболонском, бульваре Леси Украинки, в районе Гидропарка, улицах Академика Стражеско, Довженко, Каунасской и Попудренко.

Всего на 15 стационарных постах обсерватории от 26 сентября по 1 октября 2022 было отобрано и проанализировано 1572 пробы атмосферного воздуха.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в течение двух-трех суток характер погоды будет меняться на антициклонический, что не будет способствовать рассеянию вредных примесей в атмосфере, говорят в обсерватории.

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