В воздухе кружат вражеские дроны: озвучена траектория движения
Враг делает немало испытаний.
В ночь на 9 апреля 2025 года многие вражеские беспилотники доставляют хлопот и не дают спать украинцам.
Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы сообщили о:
Группа БпЛА на Сумщине в районе Тростянца – в направлении Полтавщины
Пуски КАБ на Запорожскую/Днепропетровскую область
Несколько ударных БПЛА из Черного моря, вблизи Залива - в направлении Белгород-Днестровского
Группа вражеских БПЛА в Запорожье по направлению Днепропетровщины
Ранее сообщалось, что российская армия нанесла удар по поселку Балабино в Запорожском районе, в результате чего погиб человек .
Мы ранее информировали, что в Харьковской области в ночь на 8 апреля прозвучала серия взрывов на фоне атаки вражеских ударных беспилотников .