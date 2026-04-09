В воздухе кружат вражеские дроны: озвучена траектория движения

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 9 апреля 2025 года многие вражеские беспилотники доставляют хлопот и не дают спать украинцам.

Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы сообщили о:

Группа БпЛА на Сумщине в районе Тростянца – в направлении Полтавщины

Пуски КАБ на Запорожскую/Днепропетровскую область

Несколько ударных БПЛА из Черного моря, вблизи Залива - в направлении Белгород-Днестровского

Группа вражеских БПЛА в Запорожье по направлению Днепропетровщины

Ранее сообщалось, что российская армия нанесла удар по поселку Балабино в Запорожском районе, в результате чего погиб человек .

Мы ранее информировали, что в Харьковской области в ночь на 8 апреля прозвучала серия взрывов на фоне атаки вражеских ударных беспилотников .