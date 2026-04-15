В воздухе кружат вражеские дроны: озвучена траектория движения

Враг делает немало испытаний.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 15 апреля 2025 года многие вражеские беспилотники доставляют хлопот и не дают спать украинцам.

Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы сообщили о:

  • Группы БпЛА – курсом на Кременчуг.

  • Харьковщина: БпЛА – курсом на Златополь.

  • БпЛА из акватории Черного моря – в направлении юга Одесщины.

  • БпЛА – курсом на Измаил.

  • Группа БпЛА – в направлении Днепра.

  • Новые группы БПЛА из Херсона - курсом на Николаевщину.

  • Группа БпЛА – в направлении Черкасс.

Напомним, ранее Россия атаковала дронами многоэтажку в Харькове. Были повреждены последние этажи здания, зафиксировано небольшое задымление. В результате обстрела травмы получила одна женщина. Она обладает острой реакцией на стресс.

