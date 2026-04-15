В воздухе кружат вражеские дроны: озвучена траектория движения
Враг делает немало испытаний.
В ночь на 15 апреля 2025 года многие вражеские беспилотники доставляют хлопот и не дают спать украинцам.
Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы сообщили о:
Группы БпЛА – курсом на Кременчуг.
Харьковщина: БпЛА – курсом на Златополь.
БпЛА из акватории Черного моря – в направлении юга Одесщины.
БпЛА – курсом на Измаил.
Группа БпЛА – в направлении Днепра.
Новые группы БПЛА из Херсона - курсом на Николаевщину.
Группа БпЛА – в направлении Черкасс.
Напомним, ранее Россия атаковала дронами многоэтажку в Харькове. Были повреждены последние этажи здания, зафиксировано небольшое задымление. В результате обстрела травмы получила одна женщина. Она обладает острой реакцией на стресс.