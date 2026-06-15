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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
735
Время на прочтение
1 мин

В воздухе кружат вражеские дроны: озвучена траектория движения

Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 15 июня 2025 года многие вражеские беспилотники доставляют хлопот и не дают спать украинцам.

  • Реактивные БПЛА приближаются к Киеву с севера;

  • Ударные БпЛА в направлении Броваров с востока.

  • Группы ударных БПЛА на Кривой Рог с юга;

  • Ударные БПЛа на Первомайск (Николаевщина).

  • Реактивные БпЛА мимо Макаров (Киевщина) в направлении Житомирщины;

  • Несколько групп ударных БпЛА мимо Бровары в направлении Киева.

  • Еще реактивны БПЛА в р-не. н.п. Дымер в направлении Чернобыля.

  • ~70 БПЛА в воздушном пространстве Украины. Находитесь в укрытии!

Угроза ракетных ударов

Напомним, 12 июня Воздушные силы обратились с серьезным предупреждением , что РФ может запустить "Орешник". В вечернем обращении в тот же день президент Украины Владимир Зеленский предупредил о новом массированном обстреле. Он призвал граждан «и сегодня, и в последующие дни» быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги, потому что Россия готовит очередной удар.

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Дата публикации
Количество просмотров
735
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