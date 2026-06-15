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- Украина
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В воздухе кружат вражеские дроны: озвучена траектория движения
Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.
В ночь на 15 июня 2025 года многие вражеские беспилотники доставляют хлопот и не дают спать украинцам.
Реактивные БПЛА приближаются к Киеву с севера;
Ударные БпЛА в направлении Броваров с востока.
Группы ударных БПЛА на Кривой Рог с юга;
Ударные БПЛа на Первомайск (Николаевщина).
Реактивные БпЛА мимо Макаров (Киевщина) в направлении Житомирщины;
Несколько групп ударных БпЛА мимо Бровары в направлении Киева.
Еще реактивны БПЛА в р-не. н.п. Дымер в направлении Чернобыля.
~70 БПЛА в воздушном пространстве Украины. Находитесь в укрытии!
Угроза ракетных ударов
Напомним, 12 июня Воздушные силы обратились с серьезным предупреждением , что РФ может запустить "Орешник". В вечернем обращении в тот же день президент Украины Владимир Зеленский предупредил о новом массированном обстреле. Он призвал граждан «и сегодня, и в последующие дни» быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги, потому что Россия готовит очередной удар.