В воздухе кружат вражеские дроны: озвучено направление движения

В небе находятся несколько беспилотников.

В ночь на 31 августа 2024 года в воздушном пространстве Украины оказалось несколько дронов.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

Движение ударных БпЛА:

БПЛА в восточной части Киевской области, курсом на Киев.

Несколько групп БпЛА в южной части Сумской области, курс южный/юго-западный.

БПЛА в восточной и центральной части Полтавской области, курс южный.

БПЛА на границе Полтавской и Харьковской областей, курс южный.

БпЛА восточнее Кременчуга, курс южный.

БпЛА в южной части Черниговской области, курс юго-западный.

В воздухе всего около 25 беспилотников.

"В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!", — добавляют представители властей.

В части областей из-за движения беспилотников объявлена воздушная тревога.

Напомним, что ранее враг нанес удар по Сумам: вспыхнул пожар.

Добавим, что ранее Сумщине раздалось 220 взрывов, есть раненые гражданские.

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