В воздухе кружат вражеские дроны: озвучено направление движения

В небе находятся несколько беспилотников.
В ночь на 31 августа 2024 года в воздушном пространстве Украины оказалось несколько дронов.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.
Движение ударных БпЛА:
- БПЛА в восточной части Киевской области, курсом на Киев.
- Несколько групп БпЛА в южной части Сумской области, курс южный/юго-западный.
- БПЛА в восточной и центральной части Полтавской области, курс южный.
- БПЛА на границе Полтавской и Харьковской областей, курс южный.
- БпЛА восточнее Кременчуга, курс южный.
- БпЛА в южной части Черниговской области, курс юго-западный.
В воздухе всего около 25 беспилотников.
"В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!", — добавляют представители властей.
В части областей из-за движения беспилотников объявлена воздушная тревога.
Напомним, что ранее враг нанес удар по Сумам: вспыхнул пожар.
Добавим, что ранее Сумщине раздалось 220 взрывов, есть раненые гражданские.
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