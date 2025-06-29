В воздухе в Дрогобыче зафиксировали превышение опасных веществ - детали от ОГА

Дрогобыч

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Во Львовской области, после ночного обстрела Дрогобыча, зафиксировано повышение уровня загрязнения воздуха. Хотя угрозы жизни нет, жителей просят оставаться дома и избегать физических нагрузок.

Об этом сообщил председатель Львовской областной военной государственной администрации Максим Козицкий в Telegram.

В результате инцидента специалисты Государственного учреждения «Львовский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины» провели лабораторные исследования атмосферного воздуха. По их результатам, выявлено незначительное превышение таких опасных веществ, как диоксид азота, сернистый ангидрид и оксид углерода.

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При этом чиновник подчеркнул: жизни жителей города ничего не угрожает. В то же время гражданам, особенно тем, кто имеет хронические заболевания дыхательной или сердечно-сосудистой системы, рекомендуется соблюдать несколько простых правил, чтобы избежать неприятных последствий для здоровья:

по возможности оставаться в помещениях;

плотно закрыть окна и двери, воздержаться от проветривания;

при необходимости выхода на улицу — использовать защитные средства: обычную маску, респиратор или увлажненную марлевую повязку;

пить много жидкости;

избегать физических нагрузок;

провести влажную уборку в помещении.

Максим Козицкий заверил, что ситуация находится под контролем, а все службы действуют оперативно и слаженно. Власть и в дальнейшем будет информировать граждан о состоянии окружающей среды и любых изменениях, которые могут повлиять на безопасность.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия ночью 29 июня осуществила масштабный ракетно-дроновой удар по Львовской, Полтавской, Черкасской областях, а также в Николаеве и Запорожье. В результате атаки были значительные разрушения.