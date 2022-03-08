В воздушном бою возле Киева уничтожен третий истребитель оккупантов

Вражеский самолет сбили зенитные ракетные войска.

В воздушном бою близ Киева уничтожен третий истребитель оккупантов.

Вражеский самолет сбили зенитные ракетные войска.

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Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

"12 сутки войны, а украинская противовоздушная оборона до сих пор эффективно уничтожает российского оккупанта в воздухе. Многие крылатые ракеты, выпущенные россиянами по разным направлениям, не достигают целей именно благодаря ПВО государства. А сегодня одна из "крылатых" была перехвачена ракетой, выпущенной с украинского истебителя. Да, именно из того истребителя, которые, по заявлениям российского военного руководства, давно все уничтожены. А они существуют, потому что они – Призраки! И доказали это минувшей ночью, уничтожив в воздушном бою близ столицы сразу два вражеских истребителя. Третий - в этом же бою, сбили зенитные ракетные войска", — говорится в сообщении.

Очень успешно на нескольких стратегических направлениях отработала ударная авиация Воздушных Сил. Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 сожгли несколько колонн вражеской техники.

Еще в течение суток 7 марта есть сведения о сбитом одном вражеском вертолете и трех истребителях.

Один из них в Харьковской области сбил военнослужащий срочной службы Национальной гвардии Украины, остальные два – под Киевом, сбиты зенитным ракетным подразделением и истребителем авиации Воздушных Сил ВС Украины.

Таким образом, можно подвести предварительные итоги 12 суток в воздушном противостоянии нашей системы противовоздушной обороны с русско-фашистскими войсками.

Речь идет о ПВО всех составляющих Сил обороны Украины, от Воздушных Сил – до территориальной обороны.

Сбиты десятки крылатых и баллистических ракет оккупанта, 52 боевых самолета, 69 вертолетов и другие малоразмерные цели.

Напомним, под Харьковом ликвидирован генерал-майор российской армии. Виталий Герасимов участвовал во второй чеченской войне и военной операции в Сирии. Получил медаль "по возвращению Крыма".

Отметим, российское руководство категорически отказывается забирать из Украины своих павших военнослужащих.

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