В воздушном пространстве Украины находится около 55 вражеских дронов — мониторинговые каналы

Идет тревожная для украинцев ночь.
В ночь на 29 августа враг запустил в воздушное пространство Украины около 50 дронов.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Также в Воздушных Силах ВСУ уточнили направление движения ударных беспилотников:
1. БпЛА на юге Киевщины курсом на Виннитчину.
2. БПЛА из Сумщины на Полтавщину и Харьковщину.
3. БпЛА в Черниговской области в юго-западном направлении.
4. БпЛА на Полтавщине постоянно меняют курс.
5. БпЛа по Кировоградской области курсом на Черкасщину.
6. БПЛА с Днепропетровщины курсом на Полтавщину.
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Напомним, 27 августа президент Владимир Зеленский сделал о возможности сбивания российских ракет над западом Украины. Для этого, по его словам, Польше необходима поддержка со стороны других стран НАТО.
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