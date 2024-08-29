В воздушном пространстве Украины находится около 55 вражеских дронов — мониторинговые каналы

В ночь на 29 августа враг запустил в воздушное пространство Украины около 50 дронов.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Также в Воздушных Силах ВСУ уточнили направление движения ударных беспилотников:

1. БпЛА на юге Киевщины курсом на Виннитчину.

2. БПЛА из Сумщины на Полтавщину и Харьковщину.

3. БпЛА в Черниговской области в юго-западном направлении.

4. БпЛА на Полтавщине постоянно меняют курс.

5. БпЛа по Кировоградской области курсом на Черкасщину.

6. БПЛА с Днепропетровщины курсом на Полтавщину.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: «Ракеты, которые летят в сторону Польши»: Зеленский честно ответил поляку о Дуде, пшенице и самолетах

Напомним, 27 августа президент Владимир Зеленский сделал о возможности сбивания российских ракет над западом Украины. Для этого, по его словам, Польше необходима поддержка со стороны других стран НАТО.

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