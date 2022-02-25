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В Воздушные силы ВСУ возвращаются десятки летчиков, которые были в запасе

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В Воздушные силы ВСУ возвращаются десятки летчиков, которые были в запасе

Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Летчики готовы защищать Украину.

В Воздушные силы ВСУ возвращаются десятки летчиков, которые ранее были уволены в запас.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

"В строй авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины возвращаются десятки опытных военных летчиков от капитана – к генералу, которые раньше были уволены из войска в запас. Кто знает один из них и есть тот воздушный мститель на МиГ-29, которого так часто видят киевляне", – говорится в сообщении.

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