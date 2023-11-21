В Воздушных силах назвали угрозы со стороны РФ и объяснили тактику врага

Следует понимать, что опасность никуда не делась.
Российские войска будут постоянно применять разные виды вооружения, как и происходит сейчас. Они не могут все использовать и остаться ни с чем.
Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
Угрозы вполне реальны
По его словам, в последнее время Россия в основном применяет "шахеды" и другие виды беспилотников, а также КАБ, баллистические и авиационные ракеты.
"Живем в такое время, к сожалению... Угрозы реальные, "Кинжалы" реальны на тех МиГ-31", – утверждает Игнат.
Он напомнил, что сейчас возможности у РФ по производству ракет достигают примерно 100 штук в месяц.
Ранее Юрий Игнат рассказал, какие западные системы будут основываться на украинской ПВО.
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