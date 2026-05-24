В воздушных силах обратились к украинцам из-за обломков российских дронов — что именно грозит

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в очередной раз призвал граждан не приближаться к обломкам сбитых российских дронов и ракет, ведь они могут представлять смертельную угрозу.

Об этом он заявил в интервью журналистке Новости.LIVE.

По словам Игната, в Украине уже неоднократно случались случаи, когда люди погибали или получали тяжелые ранения после попыток осмотреть или забрать обломки сбитых «Шахедов».

«Люди думают: если упал — значит безопасен. Но это не так. Боевая часть может не разорваться, и это смертельно опасно», — подчеркнул Юрий Игнат.

Он пояснил, что даже небольшие по размеру дроны-имитаторы могут содержать взрывчатку и представлять серьезную опасность для людей.

Представитель Воздушных сил призвал украинцев в случае обнаружения обломков немедленно сообщать Национальной полиции, спасателям или местным властям.

«Нельзя касаться таких предметов или пытаться их перемещать», — подчеркнул Игнат.

Массированная атака России на Украину 24 мая — что известно

В воздушных силах напоминают, что после массированных атак России на территории Украины могут оставаться опасные фрагменты ракет, беспилотников и неразорвавшиеся боеприпасы. Поэтому граждан просят быть особенно осторожными и соблюдать правила безопасности.

Отметим, что Киев пережил одну из самых масштабных атак последнего времени.

В частности, этой ночью РФ повредила Национальный музей «Чернобыль», расположенный на Подоле. В результате сегодняшней ночной массированной ракетной атаки на Украину было повреждено здание МИД, расположенное в центре Киева.

В музее на Почтовой площади сообщили, что разрушения испытали Церковь Рождества Христова.

В результате обстрела на Лукьяновке пострадала Киевская Малая опера.

В ночь на 24 мая РФ в очередной раз нанесла массированный комбинированный удар по столице, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники. Под вражеским огнем оказались все районы Киева.

