В Воздушных силах объяснили, почему ВСУ начали чаще сбивать российские самолеты

Украинские защитники в последнее время сбивают все больше российских самолетов, таких как Су-25. Это удается благодаря опыту, инновациям и разведке.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Ключевое – это профессионализм наших бойцов

По словам спикера ВС, локация не является критически важной. Главную роль в достижении результата играют опыт и умение людей вводить врага в заблуждение, делать засады и т.д. Так, Су-25 – самые часто сбиваемые цели – это самолеты, которые летят на чрезвычайно малых высотах, они совершают удары на подступах еще до линии боевого столкновения.

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"Если Силам обороны удается подстрелить этих "птичек" где-то с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов или другими средствами, то это уже, собственно, то, что дается благодаря серьезному опыту, возможно, каким-то инновациям, разведке. Механизированные бригады, десантно-штурмовые бригады, все подразделения, которые есть непосредственно на линии столкновения, прямиком на нуле-нуле самом – вот им и удается уничтожать вражескую авиацию там, где они того не ждут", – подытожил представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

Напомним, во вторник, 14 ноября, украинские бойцы ликвидировали очередной вражеский самолет. Уничтожен российский Су-25.

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