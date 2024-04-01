В Воздушных силах объяснили "затишье" россиян между массированными и мощными ударами

Армия агрессорки России в перерыве между массированными обстрелами занимается планировками ударов, а также накоплением средств поражения. Россияне не могут производить постоянно массированные удары.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил Илья Евлаш сообщил в эфире телемарафона.

"Именно сейчас мы видим такое временное затишье. Однако время от времени мы видим и единичные атаки. Как сегодня было три беспилотника типа "Шахед". Поэтому мы мониторим вместе с партнерами ситуацию 24/7", — добавил он.

Он отмечает, что эти беспилотники – достаточно недешевое оружие. Оккупанты после своих атак в последние дни анализируют информацию о применении предыдущих средств огневого поражения.

"Они проводят анализ, разведку, выявляют пути и маршруты, где они применяли, где расположены наши ПВО, радиолокационные станции", – рассказал Евлаш.

В настоящее время на боевом дежурстве вдоль границ во время пусков военные также фиксируют активность вражеской авиации — разведывательных самолетов россиян. Они имеют вооруженные и другие средства поражения. Например, противорадиолокационные ракеты.

Как сообщалось, минувшей ночью РФ атаковала Украину дронами. оккупанты запустили всего три "Шахеда". В то время как ночью 31 марта оккупанты совершили комбинированную атаку: запустили 14 ракет и 11 БпЛА.

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