В Воздушных силах объяснили заявление о самолетах F-16 после Пасхи

В Воздушных силах уточнили свое заявление о том, что боевые самолеты F-16 появятся в небе Украины "после Пасхи".

Воздушные силы ВСУ объяснили, что не могут называть точных сроков появления в Украине самолетов F-16, поэтому заявление о том, что они будут на вооружении ВСУ уже "после Пасхи", лишь условно.

Об этом сказал спикер ВС Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"Мы все ждем, чтобы как можно быстрее появились в воздушном пространстве Украины самолеты F-16. Однако, мы не можем разглашать точную информацию, когда именно они появятся. Да, уже в публичном пространстве есть ряд информаций, что якобы в июне. Однако мы ждем уже непосредственно официально, когда они зайдут, и только тогда мы сможем сообщить, что эти самолеты уже есть на вооружении ВСУ. Сейчас мы все ждем, нам надо запастись терпением. Мы все рассчитываем на эти многоцелевые самолеты", - сказал представитель Воздушных сил.

Напомним, ранее ведущий "Новости Live" спросил Евлаша, есть ли какие-то ориентиры, когда примерно F-16 начнут работать на украинской территории. "Да, есть – после Пасхи", – ответил с улыбкой спикер ПС.

Читайте также: