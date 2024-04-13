В Воздушных силах оценили эффективность лазерного оружия, которое могут передать Украине

Системы ПВО очень необходимы для борьбы с ракетами, дронами, которые противник запускает по нашей территории.

Речь идет о возможности предоставления Украине лазерного оружия. Конечно, нам понадобились бы любые системы, в том числе экспериментальные. Впрочем, сейчас говорить о том, на сколько они эффективны, сложно.

Об этом сказал спикер Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона.

Пока неизвестно, обсуждало ли это наше высшее военно-политическое руководство. Спикер отмечает: детали по использованию нового вооружения нужно держать в тайне.

"Эта информация достаточно чувствительна, лучше пусть она останется специалистам для обсуждения за закрытыми дверями", – резюмировал Евлаш.

Напомним, Британия может передать Украине лазерный комплекс DragonFire, предназначенный для сбивания вражеских ракет и беспилотников с очень высокой точностью.

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