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В воздушных силах предупредили об ориентировочном времени выхода вражеских самолетов на рубеж пуска крылатых ракет

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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В воздушных силах предупредили об ориентировочном времени выхода вражеских самолетов на рубеж пуска крылатых ракет

Иллюстративная фотография. Ориентировочное время выхода самолетов на рубеж пуска крылатых ракет – 05.00-05.30 / Фото: Associated Press

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.

Зафиксирован вылет 9 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область).

Информацию, которую ранее сообщили мониторинговые каналы, подтвердили в Воздушных Силах ВСУ.

Об этом идет речь в сообщении в социальных сетях.

Ориентировочное время выхода самолетов на рубеж пуска крылатых ракет – 05.00-05.30.

"В случае ракетной угрозы и пусков ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — отмечают Воздушные Силы ВСУ.

Напомним, что ранее сообщалось, что мониторинговые каналы зафиксировали взлет вражеских Ту-95.

Если объявят воздушную тревогу, немедленно направляйтесь к укрытиям. Позаботьтесь о безопасности своих родных.

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