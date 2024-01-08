В воздушных силах предупредили об ориентировочном времени выхода вражеских самолетов на рубеж пуска крылатых ракет

Зафиксирован вылет 9 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область).

Информацию, которую ранее сообщили мониторинговые каналы, подтвердили в Воздушных Силах ВСУ.

Об этом идет речь в сообщении в социальных сетях.

Ориентировочное время выхода самолетов на рубеж пуска крылатых ракет – 05.00-05.30.

"В случае ракетной угрозы и пусков ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — отмечают Воздушные Силы ВСУ.

Напомним, что ранее сообщалось, что мониторинговые каналы зафиксировали взлет вражеских Ту-95.

Если объявят воздушную тревогу, немедленно направляйтесь к укрытиям. Позаботьтесь о безопасности своих родных.

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