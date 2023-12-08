В Воздушных силах прокомментировали ракетную атаку по Украине

Захватчики в очередной раз убили по меньшей мере одного гражданского человека.

К утру 8 декабря враг начал запускать ракеты, о которых все долго говорили – Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95. Бомбардировщики разделились на несколько групп и совершили пуски крылатых ракет. Было запущено предварительно 19 ракет.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ВС ВСУ Юрий Игнат.

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Вечером 7 декабря враг начал разведку боем с помощью 7 "Шахедов", улетевших в Днепропетровскую область. Пять единиц были сбиты. Так же на Харьковщине работала С-300 – противник запустил 6 зенитно управляемых ракет из Белгородской области. А уже к утру 8 декабря враг запустил 19 ракет по Украине в несколько волн.

"Имеем неплохой результат противовоздушной обороны — 14 уничтоженных крылатых ракет. Уничтожены они были на Киевщине и Днепропетровщине. Следовали курсу сначала в Днепр, Днепропетровскую область, оттуда часть ракет направилась на Киев", — сказал Игнат.

Часть ракет, к сожалению, ударила по объектам инфраструктуры в Днепропетровской области.

Напомним, враг атаковал крылатыми ракетами из бомбардировщиков Ту-95МС впервые за 79 дней.

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