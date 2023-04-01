В Воздушных силах рассказали, чем РФ обстреливает Запорожье и в чем кроется опасность

Российские оккупационные войска часто обстреливают город Запорожье оружием, летящим вблизи. В частности это реактивные системы залпового огня и ракеты С-300.

Об этом в телемарафоне рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Запорожье обычно обстреливают летящим не издалека. Недавно в Запорожье прилетали "Ураганы". Это та проблема, с которой часто сталкиваются наши прифронтовые регионы. Так же, как крылатые авиационные бомбы — новая угроза на сегодняшний день", — подчеркнул представитель ВСУ .

По его словам, высокоточные и дальнобойные ракеты Х-101 и "Калибр" очень дорогие. Они находятся в России в дефиците. Именно поэтому оккупанты используют, в частности, С-300, РСЗО и управляемые авиационные бомбы — и новые полуторатонные, и старые советские ФАБы. Их, говорит Игнат, оборудуют крыльями и GPS-навигацией для наводки.

"Вопрос о том, сколько их они могут модернизировать до такого варианта, как управляемая авиационная бомба. Тогда они представляют большую угрозу. Война на истощение. Они будут делать все для того, чтобы этих средств было больше", — подчеркнул спикер командования Воздушных сил.

Напомним, днем 31 марта в Запорожье раздался взрыв. Произошло это во время воздушной тревоги. Руководитель офиса президента Андрей Ермак отметил, что прилет произошел в Коммунарском районе города. Впоследствии в ГСЧС сообщили, что два человека получили легкие ранения.

В ночь на 31 марта в Запорожье также звучали взрывы. Во время обстрела сел Запорожского района оккупанты применили РСЗО типа "Смерч". Инфраструктурный объект в Запорожье атакован двумя ракетами С-300.

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