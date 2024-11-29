В воздушных силах рассказали, как долго "Шахеды" могут нарезать круги над Украиной

Есть случаи, когда "Шахеды" летали над Украиной целые сутки.
Путинская армия атакует мирные города Украины "Шахедами" почти каждый день. Также у них значительно увеличилось время полета.
Об этом рассказал начальник отдела по связям с общественностью Командование Воздушных Сил ВСУ Илья Евлаш
"Лично я видел более 24 часов. Он кружил, над разными заказниками, заповедниками. На него там долго охотились, но с остальными все же сбили. Но продолжаться это может довольно долго. — 24 часа? — Ну где-то так", — отметил он. Евлаш.
Он также призвал граждан не пытаться самостоятельно ликвидировать ударные беспилотники и не приближаться к ним при обнаружении.
Напомним, Украина с помощью средств радиоэлектронной борьбы может подменять координаты в российских дронах "Шахед" и направляет их обратно в РФ и Белоруссию.
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