Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Воздушных силах рассказали, почему россиянам тяжело поймать украинские истребители

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
409
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Воздушных силах рассказали, почему россиянам тяжело поймать украинские истребители

Воздушные силы ВСУ

Воздушные силы работают по принципу рассредоточения, поэтому россиянам тяжело подстрелить украинские самолеты.

Украина научилась хорошо защищать свои военные аэродромы, поэтому россиянам очень тяжело поймать украинские самолеты.

Об этом в эфире телемарафона заявил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Он отметил, что на аэродромах построены специальные сооружения, в которых хранятся самолеты, а также Воздушные силы работают по принципу рассредоточения, поэтому самолеты не хранят на одном аэродроме.

В качестве примера Олещук привел недавние удары РФ по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области.

"На данный момент аэродром боеготов, самолеты, которые были на аэродроме, сохранены и продолжают выполнение задач", — заявил командующий ПС.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинские пилоты, инженеры и техники уже начали обучение на самолетах F-16.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские пилоты начали тестовые испытания шведских самолетов Grippen.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
409
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация