В Воздушных силах рассказали, почему россиянам тяжело поймать украинские истребители

Украина научилась хорошо защищать свои военные аэродромы, поэтому россиянам очень тяжело поймать украинские самолеты.

Об этом в эфире телемарафона заявил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Он отметил, что на аэродромах построены специальные сооружения, в которых хранятся самолеты, а также Воздушные силы работают по принципу рассредоточения, поэтому самолеты не хранят на одном аэродроме.

В качестве примера Олещук привел недавние удары РФ по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области.

"На данный момент аэродром боеготов, самолеты, которые были на аэродроме, сохранены и продолжают выполнение задач", — заявил командующий ПС.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинские пилоты, инженеры и техники уже начали обучение на самолетах F-16.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские пилоты начали тестовые испытания шведских самолетов Grippen.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.