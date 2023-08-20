В Воздушных силах рассказали, почему россиянам тяжело поймать украинские истребители

Воздушные силы работают по принципу рассредоточения, поэтому россиянам тяжело подстрелить украинские самолеты.
Украина научилась хорошо защищать свои военные аэродромы, поэтому россиянам очень тяжело поймать украинские самолеты.
Об этом в эфире телемарафона заявил командующий Воздушными силами Николай Олещук.
Он отметил, что на аэродромах построены специальные сооружения, в которых хранятся самолеты, а также Воздушные силы работают по принципу рассредоточения, поэтому самолеты не хранят на одном аэродроме.
В качестве примера Олещук привел недавние удары РФ по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области.
"На данный момент аэродром боеготов, самолеты, которые были на аэродроме, сохранены и продолжают выполнение задач", — заявил командующий ПС.
Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинские пилоты, инженеры и техники уже начали обучение на самолетах F-16.
Кроме того, мы ранее информировали, что украинские пилоты начали тестовые испытания шведских самолетов Grippen.
Читайте также:
- Румыния подтвердила, что будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16
- Вашингтон сделал заявление об обучении украинских пилотов на F-16
- США официально одобрили передачу истребителей F-16 Украине — Reuters
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.