В Воздушных силах рассказали в чем коварство и опасность ударов по Харькову

Сложно определить тип вооружения, которым оккупанты бьют по Харькову. В частности, это касается обстрелов 8 мая, когда взрывы в городе прозвучали до объявления тревоги.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"Харьков расположен очень близко к границе с РФ. Очень мало остается времени для обнаружения и обезвреживания воздушных угроз", – рассказал он.

По его словам, россияне избивают по городу зенитными ракетными комплексами С-300. Их враг использует как артиллерию, так и большой радиус действия. Евлаш отмечает, что оккупанты скрывают свои комплексы, чтобы незаметно ударить по Харькову.

"Воздушные силы используют все средства, обмениваются информацией с нашими партнерами по разведке. К сожалению, иногда противник может проводить коварные удары. Сейчас устанавливается тип. Наши партнеры из Научно-исследовательского центра должны установить официально, что именно это было за оружие и только тогда наверняка можно будет сказать", – объяснил Евлаш.

Напомним, The Times пишет, что россияне сменили тактику ударов по Харькову. В частности, они продолжают атаковать беспилотниками Харьков, расположенный всего в нескольких десятках километров от российской границы.

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