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В Воздушных силах сообщили об угрозе баллистики для ряда областей

В Воздушных силах сообщили об угрозе баллистики для ряда областей

Карта тревог / Фото: alerts.in.ua

Угроза касается Харьковской и Донецкой областей.

В ночь на 19 января Воздушные силы сообщили об угрозе обстрела баллистическим вооружением для Харьковской и Донецкой областей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Воздушных сил.

"Харьковская, Донецкая области – угроза применения баллистического вооружения!" – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне ударили по жилому дому в Купянске.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики беспощадно обстреливают Херсон, за сутки двое погибших и семеро раненых.

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