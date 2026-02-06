В Воздушных силах ВСУ планируют кадровые изменения: Зеленский рассказал подробности

Владимир Зеленский / © Associated Press

В подразделениях Воздушных сил ВСУ в ряде областей произойдут кадровые изменения. Главной целью решений является укрепление малой ПВО и повышение эффективности противодействия русским ударным беспилотникам.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в вечернем обращении.

По словам главы государства, компонент малой противовоздушной обороны должен работать гораздо более результативно, чтобы не допускать существующих проблем. Президент отметил, что сейчас ситуация с защитой неба на разных направлениях неодинакова.

«На части направлений рубежи защиты построены лучше, на части направлений нужно еще поработать и значительно поработать. Важно, что министр обороны Украины занимается этой тематикой, командующий Воздушными силами получил дополнительные поручения», — отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что у Силы обороны достаточно ресурсов и опыта для эффективного противодействия БпЛА, однако эти наработки необходимо внедрять системно по всей стране.

«Все то, что работает реально на том или ином направлении, на том или ином уровне, должно применяться везде, где результатов пока меньше. И каждый день имеет значение. Все решения должны внедряться максимально оперативно», — отметил президент.

По его словам, сейчас усилением противодействия дронам совместно занимаются Министерство обороны и командование Воздушных сил. Главная задача — сделать так, чтобы успешные кейсы уничтожения «Шахедов» стали стандартом для всех подразделений, независимо от региона их базирования.

Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах Украины создали новое командование. Речь идет о направлении беспилотных систем ПВО.

Полковник Евгений Хлебников возглавил командование «малой» ПВО для оперативной защиты украинского неба от дронов.

Ранее сообщалось, что Канада передаст Украине партии авиационных ракет AIM. Это оружие станет критическим усилением системы ПВО для перехвата вражеских крылатых ракет. Кроме поставок ракет, страны договорились о совместном производстве дронов и строительстве защищенных подземных центров для подготовки военных.

Также сообщалось, что российские военные начали применять новую хитрую тактику во время атак дронами «Шахед» по украинским военным объектам. Враг использует рельеф местности и ручное управление.