Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Воздушных Силах ВСУ предупредили, каким областям угрожает опасность от баллистики и вражеских беспилотников

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
523
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Воздушных Силах ВСУ предупредили, каким областям угрожает опасность от баллистики и вражеских беспилотников

Украину атаковали вражеские воздушние цели / Фото: ТСН.ua

Идет очередная неспокойная ночь в Украине.

Ракета опасность! Харьковская, Донецкая, Луганская области – баллистика!

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ.

"Пуски ракет из района и.о. Токмака!", — говорится в сообщении.

Между тем, мониторинговые каналы сообщают о пусках С-300 с оккупированных территорий Запорожской области.

Также Воздушные Силы ВСУ предупредили, что над Донбасом – БпЛА Shahed.

Напомним, что ранее в Одессе прозвучали взрывы.

Также в нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу.

Напомним, что, согласно сообщению СМИ, в Херсоне раздались взрывы.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
523
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация