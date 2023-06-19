В Воздушных Силах ВСУ предупредили, каким областям угрожает опасность от баллистики и вражеских беспилотников

Идет очередная неспокойная ночь в Украине.
Ракета опасность! Харьковская, Донецкая, Луганская области – баллистика!
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ.
"Пуски ракет из района и.о. Токмака!", — говорится в сообщении.
Между тем, мониторинговые каналы сообщают о пусках С-300 с оккупированных территорий Запорожской области.
Также Воздушные Силы ВСУ предупредили, что над Донбасом – БпЛА Shahed.
Напомним, что ранее в Одессе прозвучали взрывы.
Также в нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу.
Напомним, что, согласно сообщению СМИ, в Херсоне раздались взрывы.
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