В Воздушных Силах ВСУ предупредили, каким областям угрожает опасность от баллистики и вражеских беспилотников

Ракета опасность! Харьковская, Донецкая, Луганская области – баллистика!

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ.

"Пуски ракет из района и.о. Токмака!", — говорится в сообщении.

Между тем, мониторинговые каналы сообщают о пусках С-300 с оккупированных территорий Запорожской области.

Также Воздушные Силы ВСУ предупредили, что над Донбасом – БпЛА Shahed.

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Напомним, что ранее в Одессе прозвучали взрывы.

Также в нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу.

Напомним, что, согласно сообщению СМИ, в Херсоне раздались взрывы.