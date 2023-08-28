В воздушных силах ВСУ заявили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении

Идет тревожная ночь для украинцев.
В большинстве украинских областей раздался отбой воздушной тревоги.
Тревога в ночь на 28 августа 2023 года звучала 43 минуты.
Однако Воздушные Силы ВСУ предупредили, что в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
Соответственно, в Херсонской области объявлена воздушная тревога.
К тому же, воздушная тревога звучит в Донецкой области.
Позже воздушная тревога охватила Днепропетровскую область, а в Кривом Роге раздались мощные взрывы.
Напомним, что ранее в Днепропетровской области работало ПВО.
Также в РФ заявили о сбитии беспилотника "киевского режима" на подлете в Москву.
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