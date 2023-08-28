В воздушных силах ВСУ заявили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении

В большинстве украинских областей раздался отбой воздушной тревоги.

Тревога в ночь на 28 августа 2023 года звучала 43 минуты.

Однако Воздушные Силы ВСУ предупредили, что в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Соответственно, в Херсонской области объявлена воздушная тревога.

К тому же, воздушная тревога звучит в Донецкой области.

Позже воздушная тревога охватила Днепропетровскую область, а в Кривом Роге раздались мощные взрывы.

Напомним, что ранее в Днепропетровской области работало ПВО.

Также в РФ заявили о сбитии беспилотника "киевского режима" на подлете в Москву.